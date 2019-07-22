Матвиенко высказалась за единую валюту с Белоруссией

Минск и Москва в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты.

Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающихся экономик", — сказала она. С разными валютами трудно определять единую финансовую, валютную политику, отметила Матвиенко, подчеркнув, что российская сторона не думает о создании единого государства, речь идет только о "полноценном союзе" двух стран, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, белорусский президент Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Россия и Белоруссия не должны вынести ни одной проблемы "за пределы этого срока", это "поджимает", заявил Лукашенко.

Он предложил в рамках Высшего Госсовета или в другом формате утвердить программу и "снять текущие проблемы".

Путин в ответ выразил намерение выработать приемлемые для обеих стран пути интеграции.