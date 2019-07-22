13 Августа 2020
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Наука и техника За рубежом
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

В Калифорнии обнаружено кладбище Boeing 737 Max

Найдено кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max.

Оно находится в Калифорнии. Полеты данных лайнеров запрещены после авиакатастрофы. В настоящее время самолеты находятся в логистическом аэропорту в Викторвилле.

Более 35 лайнеров авиакомпании Southwest Airline припаркованы на стоянке аэропорта минимум до ноября 2019 года, когда запрет на полеты Boeing 737 Max может быть снят, сообщают "Известия".

Напомним, американская авиастроительная корпорация Boeing объявила об убытках, которые понесет по итогам второго квартала 2019 года. После уплаты всех налогов убытки компании составят $4,9 млрд (или $8,74 на акцию). Это связано с расходами заказчиков и эксплуатантов модели Boeing 737 MAX, которые корпорации приходится компенсировать – самолеты простаивают из-за решения авиационных регуляторов по всему миру.

Авиационные власти по всему миру "приземлили" самолеты типа Boeing 737 MAX после двух катастроф в прошлом полугодии, унесших жизни почти 350 человек. Предположительно, виной стали дефекты программного обеспечения самолетов. До сих пор регуляторы выявляют дефекты у самолета, так что его возвращение в небо до конца текущего года представляется маловероятным.

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В Калифорнии обнаружено кладбище Boeing 737 Max

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Теги: Boeing 737 MAX, крушение, катастрофа



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