ЦИК Украины назвал первые данные о явке

В Центральной избирательной комиссии Украины назвали предварительные данные по явке на выборах в Верховную раду.

На выборах проголосовали 49,93% избирателей. Наибольшую активность украинцы проявили в Хмельницкой (57,53%), Львовской (54,71%) и Полтавской областях (54,16%).

Явка составляла 36,6%.

Напомним, по результатам экзитполов, президентская "Слуга народа" набирает 42-45%, "Оппозиционная пратформа - за жизнь" - 12-13%, "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко") - 8-9%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - около 8%. Также проходит "Голос" певца Святослава Вакарчука с результатом около 6%.

225 депутатов избираются по пропорциональной системе, 225 - по одномандатным округам.