Власти боятся получить "хук слева": Мавзолей опять закрыли – в этот раз из-за бокса

Мавзолей Ленина закрыт с 15 до 25 июля из-за Международного дня бокса, 21 июля на Красной площади состоялась самая массовая тренировка, которая должна попасть в книгу рекордов Гиннеса, и это очередная "веская причина", чтобы драпировать историко-культурную достопримечательность.

Властям и так довольно сильно "мешает" Мавзолей, и потому находятся все новые причины, чтобы его драпировать. Ранее его закрывали из-за общероссийской елки, год назад - из-за праздника выпускников на Красной площади. Драпируют ленинский мемориал от взглядов каждый праздник 9 мая, что не раз вызывало критику в адрес властей.

"Я считаю, что такое поведение – это национальный позор, – комментирует историк Александр Колпакиди ситуацию с Мавзолеем для Накануне.RU. – Ленин – основатель нашего государства. Он спас нашу страну, которую сначала монархисты, потом либералы довели до полного краха. Страна разваливалась, гибла, интервенты шли отовсюду. Ученики и соратники Ленина создали то, чем мы сейчас живем. Тут и нефтянка, кстати, "Газпром", атомное оружие, космос и так далее. Но из него не сделать нового "царя-императора", как пытаются вырядить Сталина сегодня, из него и не сделать русского националиста, вот этим он очень власти не устраивает".

Последним масштабным международным спортивным событием в России стал Чемпионат мира по футболу, и тогда выстроились колоссальные очереди из иностранцев – все хотели посетить мемориал. Многие очевидцы сообщали, что такого столпотворения не было с советских времен – очередь растянулась до Александровского сада.

"У нас его скрывают, как позорное клеймо, а во всем мире его уважают, изучают его труды в Сорбонне и других лучших университетах. Почему у нас к нему относятся так несправедливо? Если он так ненавидел Россию и русских, почему же он в истории для русского народа сделал больше всех? Для наших властей он – смертельная угроза. Поэтому они его ненавидят и мечтают закрыть Мавзолей не на время, а навсегда, им по ночам снится, как Ленин встанет из Мавзолея, придет за ними и спросит – что вы сделали с моей страной? Что вы сделали с русским народом? Вот почему при каждом удобном случае они хотят закрыть Мавзолей? – они боятся его, боятся получить хук слева", – считает Александр Колпакиди.

Напомним, что международный день бокса прошел на Красной площади, организаторы планировали, что она станет площадкой для знакомства с боевым искусством. Желающим поучаствовать нужно было заранее пройти регистрацию на официальном ресурсе российской Федерации бокса. В 16.00 началось боксерское шоу, завершением которого стал бой.