В Полевском в честь Дня металлурга и 280-летия СТЗ вручили ключи новоселам и открыли новые отделения лечебно-оздоровительного центра

Пять семей получили в пятницу, 19 июля, ключи от новых квартир в таунхаусах, расположенных в микрорайоне "Березовая Роща" в городе Полевской. Торжественная сдача приурочена ко Дню металлурга и 280-летию Северского трубного завода (СТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), который взял на себя обязательства по контролю за ходом строительства и техническому сопровождению объектов, передает корреспондент Накануне.RU.

На церемонии присутствовали заместитель губернатора Свердловской области Сергей Зырянов, генеральный директор ТМК Игорь Корытько, управляющий директор СТЗ Михаил Зуев и глава Полевского городского округа Константин Поспелов.

Первым опытом малоэтажного строительства в Полевском стало возведение первой очереди микрорайона "Березовая Роща" (122 домов) общей площадью более 19 тыс. кв. м. Строительство в 2008-2011 гг. финансировалось в рамках жилищной программы ТМК. В дальнейшем была выбрана форма жилищно-строительного кооператива с привлечением средств товарищества собственников жилья. Всего за 11 лет с участием компании и завода было построено 122 коттеджа, 109 таунхаусов и восемь многоквартирных малоэтажных домов. Стоимость "квадрата" сегодня составляет около 36 тыс. руб.

Ко Дню металлурга сдано 27 индивидуальных жилых домов и 32 таунхауса, а к сентябрю этого года планируется сдать еще 22 таунхауса.

Отметим, что поселиться в новых домах могут не только работники СТЗ. 25% новоселов – полевчане, не работающие на заводе.

"Хотелось бы, чтобы у каждого человека была возможность удовлетворить свой запрос в новом, комфортном жилье. Таунхаусы – один подъезд – одна квартира. Есть индивидуальные дома. В микрорайоне есть детский сад, в ближайшее время запланировано строительство школы. Работа рядом. Есть вся инфраструктура", – обратился к новоселам управляющий директор СТЗ Михаил Зуев.

Ключи получили семьи: Ботницкие, Корж, Григорьевы, Гаглоевы и Галинуровы. Вместе с высокими гостями они осмотрели новые квартиры.

Также Сергей Зырянов, Игорь Корытько, Михаил Зуев и Константин Поспелов посетили лечебно-оздоровительный центр Северского трубного завода, где состоялось торжественное открытие отделений на третьем этаже.

Как пояснил исполняющий обязанности главного врача лечебно-оздоровительного центра Павел Пастухов, новые кабинеты в медицинском учреждении будут предназначаться для профосмотров и диспансеризации.

"У нас в одно время идут профосмотры, в это же время идет прием пациентов, чтобы они меньше соприкасались второй и третий этажи будут работать каждый по своему назначению. Чтобы прием пациентов велся на одном этаже, диспансеризация, профилактический осмотр – на другом этаже", – сообщил Павел Пастухов.

Отметим, что воспользоваться медицинскими услугами в заводского медцентра могут не только заводчане, но и простые жители. В кабинетах установлено новое, современное оборудование, и каждый посетитель может получить необходимую медицинскую помощь.

После посещения лечебно-оздоровительного центра замгубернатора и глава города посетили территорию строящегося на СТЗ термоотдела № 3, где осмотрели смонтированное оборудование.

Строительство этого участка на заводе идет с начала года, сейчас ведется монтаж основного оборудования. Новый термоотдел – это высокопроизводительная линия, которая включает в себя комплекс современного и сложного промышленного оборудования. Например, современная система закалки оснащена пятью модулями наружного спреерного охлаждения и уникальной системой внутренней закалки с использованием штанги-спрейера. Это позволит производить одновременно наружное и внутреннее охлаждение труб.

"Трубная Металлургическая Компания" всегда делала ставку на инновации. Сегодня наши предприятия активно внедряют цифровые решения. Северский трубный завод – лидер с точки зрения внедрения digital-технологий. Несмотря на свою 280-летнию историю, завод является одним из самых высокотехнологичных. Развитие продолжается постоянно", – подчеркивает генеральный директор ТМК Игорь Корытько.

С запуском термоотдела завод начнет освоение новых видов продукции и снизит себестоимость выпускаемой продукции. Новая производственная площадка будет оснащена наилучшими доступными технологиями, что позволит уменьшить нагрузку на окружающую среду.

Ожидается, что сдача объекта в эксплуатацию состоится в конце текущего года.

Добавим, что в День металлурга для горожан состоялась и развлекательная программа, прошли показательные выступления по мотофристайлу, "парад колясок", выставка декоративно-прикладного творчества, игровая программа "Маленькие звезды". Для полевчан выступали Игорь Николаев и группа "Сопрано Турецкого".