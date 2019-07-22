100-летний тюменец пожелал городу оставаться прекрасным

Участник Великой Отечественной войны, житель Тюмени Алексей Григорьевич Голендеев отметил 100-ый день рождения. С вековым юбилеем Алексея Григорьевича поздравили представители департамента социального развития Тюменской области и других органов власти, общественных организаций. Отвечая на вопросы гостей, как он себя чувствует, и чего бы ему хотелось, ветеран ответил: "Хотелось бы, чтобы наш город всегда был прекрасным, чистым и приятным", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Родился юбиляр в Нижегородской области, где окончил Горьковский педагогический институт. После чего работал завучем в Семеновской средней школе. В 1940 году был призван в ряды Красной Армии. Воевал под Ленинградом на Волховском фронте, участвовал в боевых действиях под Чудовым. Алексей Григорьевич прошел через все ступени воинской службы: отдельный истребительный батальон, командование взводом, ротой, батальоном, курсы младших лейтенантов, служба в запасных частях. В 1946 году фронтовик-учитель был демобилизован.

На сегодняшний день в Тюменской области проживает 13 ветеранов Великой Отечественной войны, достигших почтенного 100-летнего возраста. Еще восемь ветеранов Великой Отечественной войны отпразднуют вековой юбилей в этом году.

Реализация мер социальной поддержки, установленных для ветеранов Великой Отечественной войны на федеральном уровне и дополнительных, установленных на региональном уровне, осуществляется во всех городах и районах Тюменской области своевременно, финансирование обеспечено в полном объеме. Все ветераны Великой Отечественной войны находятся под постоянным патронажем социальных служб и ветеранских общественных организаций.

С 2019 года в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение"национального проекта "Демография" в Тюменской области начали работу новые проекты, направленные, в том числе, на повышение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Это проекты в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, создания единой системы гериатрической службы, а также дополнительные скрининги, диспансерное наблюдение и другие.