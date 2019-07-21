Орешкин спрогнозировал "взрыв" в экономике из-за закредитованности населения

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин предрек "взрыв" в российской экономике из-за роста закредитованности граждан.

В эфире "Эхо Москвы" министр сослался на данные Центробанка, заявив, что в четвертом квартале 2018 г. треть кредитов была выдана людям, у которых платежи превышали 60% совокупного месячного дохода.

По словам Орешкина, сейчас минэкономразвития разрабатывает предложения помощи людям, которые попали в трудную ситуацию из-за кредитов.

Министр заявил, что пик проблемы наступит в 2021 году.