13 Августа 2020
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Политика Центральный ФО Москва
Максим Орешкин (2018) | Фото: kremlin.ru

Орешкин спрогнозировал "взрыв" в экономике из-за закредитованности населения

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин предрек "взрыв" в российской экономике из-за роста закредитованности граждан.

В эфире "Эхо Москвы" министр сослался на данные Центробанка, заявив, что в четвертом квартале 2018 г. треть кредитов была выдана людям, у которых платежи превышали 60% совокупного месячного дохода.

По словам Орешкина, сейчас минэкономразвития разрабатывает предложения помощи людям, которые попали в трудную ситуацию из-за кредитов.

Министр заявил, что пик проблемы наступит в 2021 году.

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Орешкин спрогнозировал "взрыв" в экономике из-за закредитованности населения

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Теги: МаксимОрешкин, кредиты



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