Туристы не могут вернуться из Турции в Екатеринбург из-за поломки самолета

Рейс XC 8181 авиакомпании Corendon Airlines, следующий из Анталии в Екатеринбург, задерживается, передает корреспондент Накануне.RU.

Это следует из информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта "Кольцово". Официальная причина, по которым задерживается воздушное судно, пока не озвучена.

По данным телеграм-канала Mash, самолет задержали из-за поломки. "У него явно что-то не то с левым двигателем". Сообщается, что пассажиры сидят в транзитной зоне.