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самолет, поломка, задержка вылета (2019) | Фото: Mash

Туристы не могут вернуться из Турции в Екатеринбург из-за поломки самолета

Рейс XC 8181 авиакомпании Corendon Airlines, следующий из Анталии в Екатеринбург, задерживается, передает корреспондент Накануне.RU.

Это следует из информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта "Кольцово". Официальная причина, по которым задерживается воздушное судно, пока не озвучена.

По данным телеграм-канала Mash, самолет задержали из-за поломки. "У него явно что-то не то с левым двигателем". Сообщается, что пассажиры сидят в транзитной зоне.

самолет, поломка, задержка вылета(2019)|Фото: Mash

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Туристы не могут вернуться из Турции в Екатеринбург из-за поломки самолета

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Теги: самолет, поломка, задержка вылета, Corendon Airlines



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Развитие сюжета:

Ранее 22.07.2019 08:25 Мск Задержанный в Турции на несколько часов самолет с туристами из Екатеринбурга прибыл в Кольцово

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