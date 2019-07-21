Обнародованы окончательные данные экзитполов на выборах в Раду

После досрочных выборов в Верховную раду, которые завершились сегодня, обнародованы результаты экзитполов. Они почти не отличаются от тех, о которых сообщало Накануне.RU.

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Если брать все экзитполы, то результаты таковы. Президентская "Слуга народа" набирает 42-45%, "Оппозиционная пратформа - за жизнь" - 12-13%, "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко") - 8-9%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - около 8%. Также проходит "Голос" певца Святослава Вакарчука с результатом около 6%.

Напомним, 225 депутатов избираются по пропорциональной системе, 225 - по одномандатным округам.

Издание "Страна" отмечает первые выводы из итогов голосования. Первый - Порошенко остается в меньшинстве, и с ним никто не будет блокироваться. Второй - большинство голосов получили партии, выступающие за мир, - это "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - за жизнь". Третий - конкуренция между так называемой юго-восточной оппозицией окончательно разрешилась в пользу "Оппозиционной платформы - за жизнь", так как "Оппозиционный блок", контролируемый олигархом Ринатом Ахметовым, в Раду не попадает. Четвертый - нацисты, объединившиеся под знаменем "Свободы", набирают всего 2%.

"И это также показывает очень сильное изменение общественного тренда - от войны к миру. Но захочет ли этот тренд возглавить Зеленский и его политическая сила - пока вопрос открытый", - пишет издание.

Отметим, что явка составила 50%, но эти цифры не окончательные, так как данные получены только с четверти округов. Впрочем, вряд ли она существенно изменится. По всей вероятности, прошедшие выборы стали наименее активными в истории Украины.