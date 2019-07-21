13 Августа 2020
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Курильские острова, Курилы (2017) | Фото: fobos.tv

Премьер Японии Абэ Синдзо планирует заключить мирный договор с Россией до 2021 года

Премьер-министр Японии Абэ Синдо в эфире японского телевидения заявил, что хочет заключить мирный договор с РФ во время своего премьерского срока, сообщает ТАСС.

Также он заявил, что не планирует выдвигаться на пост председателя правящей партии, подтвердив, таким образом, что его полномочия истекают в 2021 г.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Сергей Лавров указывал на сложности в обсуждении мирного договора с Японией. Дипломат заявлял, что условия для взаимоприемлемого решения проблемы мирного договора с Японией пока отсутствуют.

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Премьер Японии Абэ Синдзо планирует заключить мирный договор с Россией до 2021 года

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Теги: мирный договор, Курилы, Япония, Абэ Синдо



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