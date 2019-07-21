В Прикамье работник гидротехнических сооружений и судоходства упал в камеру шлюза

В Прикамье инженер-диспетчер гидротехнических сооружений и судоходства филиала "Администрация Камского бассейна внутренних водных путей" упал в заполненную водой камеру шлюза. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел утром, 19 июля. Тело мужчины, в последствии, обнаружили на дне камеры шлюза.

По факту падения проводится доследственная проверка. Сотрудники пермского следственного отдела на транспорте осмотрели место происшествие, запросили должностные документы, сведения о прохождении медосмотров, осмотрели записи камер видеонаблюдения. Также была назначена судебная медицинская экспертиза.