13 Августа 2020
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камера шлюза (2019) | Фото: ural-trans.sledcom.ru

В Прикамье работник гидротехнических сооружений и судоходства упал в камеру шлюза

В Прикамье инженер-диспетчер гидротехнических сооружений и судоходства филиала "Администрация Камского бассейна внутренних водных путей" упал в заполненную водой камеру шлюза. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел утром, 19 июля. Тело мужчины, в последствии, обнаружили на дне камеры шлюза.

По факту падения проводится доследственная проверка. Сотрудники пермского следственного отдела на транспорте осмотрели место происшествие, запросили должностные документы, сведения о прохождении медосмотров, осмотрели записи камер видеонаблюдения. Также была назначена судебная медицинская экспертиза.

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В Прикамье работник гидротехнических сооружений и судоходства упал в камеру шлюза

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Теги: мужчина, падение, доследственная проверка



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