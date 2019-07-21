13 Августа 2020
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дождь, непогода, потоп (2013) | Фото: Накануне.RU

В Краснодаре из-за ливня оказались затоплены десятки улиц

В Краснодаре из-за сильного ливня затопленными оказались около 30 участков города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Сильный дождь сегодня парализовал работу общественного транспорта. В частности, прекращали ездить трамваи. Сейчас движение трамваев восстановлено. Как сообщили власти города, работы по откачке воды продолжаются. Задействовано 18 единиц техники.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что затоплены 10 низменных участков проезжей части и 19 участков придомовых территорий. Уровень воды там колеблется от 10 до 20 сантиметров. Пожарно-спасательные подразделения участвуют в ликвидации наводнения.

В социальных сетях появились видеозаписи наводнения. Люди в буквальном смысле плавают в лужах.

Добавим, что согласно прогнозу метеорологов, в Краснодаре сохраняется штормовое предупреждение. До конца суток 21 июля, а также 22 июля ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

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В Краснодаре из-за ливня оказались затоплены десятки улиц

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Теги: потоп в Краснодаре, вода, МЧС, ливень



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