Коммунальщики избавились от "моря" под мостом на Шефской в Екатеринбурге

Коммунальным службам Екатеринбурга сегодня вечером удалось ликвидировать потоп на улице Шефская под блюхеровским мостом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, специалисты муниципальной службы "Водоотведение и искусственные сооружения" ведут усиленную работу по ликвидации последствий ночной грозы. Особый акцент был сделан на прочистку ливневых канализаций в низинах и на участках подтопления.

В администрации города также добавили, что из-за грозы из строя вышли 35 светофоров.

Напомним, что минувшей ночью в Екатеринбурге прошла сильная гроза. Ливень затопил улицы Шефская и Тверитина. Похожая ситуация сложилась в микрорайоне Компрессорный. Несколько автомобилей не смогли проехать: заглохли в стихийно образовавшемся "море". Им потребовалась помощь эвакуаторов.

Также в различных районах города сильный ветер повалил деревья, а в аэропорту Кольцово было задержано несколько рейсов, как на прилет, так и на вылет. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следующий рейсом Москва - Екатеринбург, два лайнера "Победы" прилетевших в столицу Урала из Москвы и Санкт-Петербурга, а также самолет из Москвы авиакомпании Pegas Fly были вынуждены уйти на запасной аэродром в Пермь. В настоящий момент ситуация стабилизировалась: улетевшие в Пермь лайнеры прибыли в Екатеринбург. Рейсы выполняются по расписанию.

Между тем, штормовое предупреждение продлено еще на день.