13 Августа 2020
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Политика Украина Москва
Элла Памфилова (2018) | Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Не прошедшие по подписям Собянина, Троицкий и остальные выдвиженцы смогут обсудить вопросы апелляции с главой ЦИК

Элла Памфилова, возглавляющая Центральную избирательную комиссию, заявила, что планирует встретиться с каждым из 57 кандидатов, заявки которых на участие в выборах в Московскую городскую Думу были отклонены по причине недопустимого процента брака в поданных бланках с подписями населения. На встрече Памфилова обсудит сложившуюся ситуацию, её причины и рассмотрит апелляции тех кандидатов, которые планируют обжаловать решение.

К сожалению, до 22 июля провести встречи не представляется возможным, поскольку глава ЦИКа отсутствует на рабочем месте по причине болезни. Объявление об этом было размещено на официальном сайте ведомства ещё 15 июля.

памфилова элла александровна уполномоченный по правам человека в россии(2015)|Фото: Накануне.ru

В числе тех, кто не допущен к дальнейшему участию в московских выборах из-за превышения 10% порога брака в подписях, оказались Мария Коледа, Андрей Соколов, Дмитрий Булыкин, Сергей Троицкий, члены «Яблока» Сергей Митрохин и Елена Русакова, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин, а также другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

На прошедшем на проспекте Академика Сахарова митинге в поддержку независимых кандидатов Навальный предпринял попытку разговаривать с властями столицы с позиции шантажа. Он угрожал устраивать постоянные несанкционированные акции протеста до тех пор, пока избирком не зарегистрирует уличённых в фальсификации подписей кандидатов.

Однако избирком отреагировал на эти угрозы достаточно спокойно. Его представитель Дмитрий Реут резонно заметил, что правила проведения выборов на государственные должности прописаны в законах РФ, и останутся неизменными несмотря ни на какие выкрики с баррикад. Политический шантаж ещё никому не приносил положительных результатов.

Но, судя по всему, оспаривать решение комиссии законными методами не входит в планы независимых кандидатов, поскольку никто из 57 исключённых так и не подал предусмотренные законом апелляции, о чём сообщил Реут.

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Не прошедшие по подписям Собянина, Троицкий и остальные выдвиженцы смогут обсудить вопросы апелляции с главой ЦИК

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Теги: собянин, выборы в мосгордуму, памфилова, цик, дмитрий реут



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