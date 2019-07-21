Не прошедшие по подписям Собянина, Троицкий и остальные выдвиженцы смогут обсудить вопросы апелляции с главой ЦИК

Элла Памфилова, возглавляющая Центральную избирательную комиссию, заявила, что планирует встретиться с каждым из 57 кандидатов, заявки которых на участие в выборах в Московскую городскую Думу были отклонены по причине недопустимого процента брака в поданных бланках с подписями населения. На встрече Памфилова обсудит сложившуюся ситуацию, её причины и рассмотрит апелляции тех кандидатов, которые планируют обжаловать решение.

К сожалению, до 22 июля провести встречи не представляется возможным, поскольку глава ЦИКа отсутствует на рабочем месте по причине болезни. Объявление об этом было размещено на официальном сайте ведомства ещё 15 июля.

В числе тех, кто не допущен к дальнейшему участию в московских выборах из-за превышения 10% порога брака в подписях, оказались Мария Коледа, Андрей Соколов, Дмитрий Булыкин, Сергей Троицкий, члены «Яблока» Сергей Митрохин и Елена Русакова, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин, а также другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

На прошедшем на проспекте Академика Сахарова митинге в поддержку независимых кандидатов Навальный предпринял попытку разговаривать с властями столицы с позиции шантажа. Он угрожал устраивать постоянные несанкционированные акции протеста до тех пор, пока избирком не зарегистрирует уличённых в фальсификации подписей кандидатов.

Однако избирком отреагировал на эти угрозы достаточно спокойно. Его представитель Дмитрий Реут резонно заметил, что правила проведения выборов на государственные должности прописаны в законах РФ, и останутся неизменными несмотря ни на какие выкрики с баррикад. Политический шантаж ещё никому не приносил положительных результатов.

Но, судя по всему, оспаривать решение комиссии законными методами не входит в планы независимых кандидатов, поскольку никто из 57 исключённых так и не подал предусмотренные законом апелляции, о чём сообщил Реут.