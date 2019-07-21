Выборы в Верховную раду проходят при невысокой явке

На Украине проходят досрочные парламентские выборы. Граждане выбирают парламент на следующие 5 лет: 225 депутатов избираются по пропорциональной системе, 225 - по одномандатным округам.

По данным ЦИК Украины, по состоянию на 12.00 явка составила 19%. Это гораздо ниже, чем на президентских выборах весной этого года. Тогда к полудню проголосовали почти 26% (всего проголосовал 61%). Даже если граждане будут точно так же голосовать в оставшееся время, то явка составит всего 57%. Но поскольку во второй половине дня активность в целом всегда меньше, то явка будет еще ниже. Возможно, что она станет самой низкой за всю историю выборов на Украине и даже ниже, чем в 2014 году (52%).

По регионам в явке традиционно в первой половине дня лидируют юго-восточные области, а также центральные. Там проголосовали более 20% избирателей. Меньше всего - в западных областях, где всегда больше голосуют во второй половине дня.

Низкую явку украинские эксперты ожидали. Глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская прогнозировала ее на уровне 40-50%. При этом интересно, что, согласно опросам, собирались голосовать почти 80% избирателей.

Политологи считают, что низкая явка из-за лета негативно может сказаться прежде всего на результатах президентской "Слуги народа", которую больше всего поддерживают в городах и где может быть наибольшее снижение потенциальной явки.

Накануне.RU писало о том, какие партии и с каким результатом должны пройти в новую Раду по спискам. "Слуга народа" может получить не менее половины мест.