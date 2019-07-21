Сидите дома. МЧС предупредило зауральцев о непогоде

Сегодня вечером, ночью, а также завтра днем в отдельных районах Курганской области пройдут сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра, по прогнозам синоптиков, составят от 17 до 22 метров в секунду. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Спасатели рекомендуют жителям региона быть осторожней, в связи с прогнозом о неблагоприятных погодных условиях. В частности, в МЧС советуют по возможности не выходить из дома. Если непогода все же застала на улице - следует укрыться в подъездах зданий. Не стоит укрываться от дождя, стоя у стен домов, на остановках или рядом с рекламными щитами и деревьями.

МЧС напоминает, что в случае сильного ветра может произойти обрушение слабоукрепленных конструкций, кровли, остекления зданий, обрыв линий электропередач и обвал деревьев.

Чтобы уберечь автомобиль от сильного ветра и града, машины следует парковать в гараже или на крытой парковке. По возможности следует отказаться от поездок, особенно на дальние расстояния.