Оппозиция устраивает "цирк" с митингами, создавая "правильную картинку" для западных спонсоров

Команда выдвиженцев в Мосгордуму под управлением блогера Навального потерпела фиаско на стадии подписной кампании. После этого оппозиционный блок принялся раскачивать ситуацию и устраивать митинги в поддержку «независимых кандидатов». Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь оказалась в числе выбывших из гонки, поэтому тоже пришла на митинг «За допуск на выборы» на проспект Сахарова. Как полагают политологи, участники протестной акции преследовали цель получить «правильную картинку» для западных спонсоров оппозиционной деятельности в России.

Организацией мероприятия на Сахарова занималась незарегистрированная «Либертарианская партия». Цель митинга – поддержка кандидатов, не сумевших собрать минимальное количество голосов для регистрации. Однако москвичи проигнорировали акцию, поскольку на мероприятие пришло менее 0,1% жителей Москвы, что не позволило либеральным силам похвастаться успехами перед западными спонсорами для оправдания затрат.

Отдельного внимания заслуживает присутствие на митинге провокаторов с национальными флагами Украины и Грузии. Вероятно, выходцы из стран, прошедших через «цветную революцию», решили, что России тоже не помешает некая смута и раздор.

Глава центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов считает, что немногочисленные поклонники несистемной оппозиции всегда будут безрассудно следовать за своими кумирами. На глазах общественности кандидаты из команды блогера Навального подделали подписи избирателей в свою пользу. Но это не стало основанием для отказа от поддержки, что подтверждает сказанное экспертом.

Иванов отметил, что любой спор можно решить через суд. Однако либеральные силы на нацелены на поиск правды. Вместо этого оппозиция устраивает протестные акции и некое «шоу» для маргинальной публики, попутно демонстрируя Западу организованные «шабаши» как протестную активность в России.

Освещать митинг на Сахарова позволили не всем журналистам. «Неугодные» издания остались за портом. В числе таких оказался ресурс «База». Оппозиция, заявляющая о честности и открытости, лицемерно не пустила корреспондента «Базы» на митинг, назвав издание «помойкой».

Ранее кандидатав Мосгордуму Дмитрия Гудкова разоблачили в подделке подписных бланков в поддержку своего соратника Ильи Яшина. Фальсификацию бланков при содействии своего штаба раскрыл другой кандидат – Александр Босых. Подделка производилась на съемной квартире в столице. Активисты работали посменно, на стене висел график выпуска поддельных подписных листов за разных оппозиционных кандидатов, среди которых была и Любовь Соболь.

Илья Ремесло, юрист и Член Общественной палаты России, организовал собственное расследование подписной кампании Соболь. Усилия команды Ремесло помогли выявить большое число недействительных подписей в ее поддержку, среди которых были и «мертвые души».