12 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО Москва Московская область
авиакомпания Россия (2015) | Фото:samolety.org

СМИ: самолет Boeing 737, летящий из Москвы в Прагу, экстренно вернулся в аэропорт

Самолет Boeing 737, летящий в Прагу, экстренно вернулся в московский аэропорт вскоре после вылета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.

По предварительным данным, сразу после того, как самолет взлетел, командир экипажа доложил о внештатной ситуации на борту: в багажном отсеке сработала сигнализация о задымлении и пожаре. Экипаж активировал систему аварийного тушения и вернулся в аэропорт вылета. Издание не сообщает название аэропорта и авиакомпании, которой принадлежит самолет, однако, предположительно, аэропортом вылета стала воздушная гавань Внуково, а авиакомпания - "Россия".

Также сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Добавим, что в авиакомпании пока официально не прокомментировали эту информацию, в пресс-службе аэропорта на момент публикации материала корреспонденту Накануне.RU получить комментарий пока также не удалось.

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СМИ: самолет Boeing 737, летящий из Москвы в Прагу, экстренно вернулся в аэропорт

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Теги: Boeing 737, самолет, посадка



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