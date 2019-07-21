12 Августа 2020
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потоп в доме 5 ЖК Светлый (2019) | Фото: vk.com/uktus66

В Екатеринбурге затопило новостройку: вода бежит по стенам, не работают лифты

В Екатеринбурге минувшей ночью затопило новостройку в ЖК "Светлый", передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографии и видеозаписи потопа в доме №5 опубликовали пользователи соцсетей. "После ливня затопило коридоры, шахты лифтов и даже квартиры. Лифты не работают", - сообщил автор поста в группе "Район Уктус" социальной сети "ВКонтакте".

"Это такое качество нынче в новостройках?", "Жесть", "Вот вам и новостройки. Грустно от такого качества", "Качество в деталях", - прокомментировали запись подписчики группы.

потоп в доме 5 ЖК Светлый(2019)|Фото: vk.com/uktus66

потоп в доме 5 ЖК Светлый(2019)|Фото: vk.com/uktus66

Напомним, что минувшей ночью в Екатеринбурге прошла сильная гроза. Ливень затопил улицы Шефская и Тверитина. Похожая ситуация сложилась в микрорайоне Компрессорный. Несколько автомобилей не смогли проехать: заглохли в стихийно образовавшемся "море". Им потребовалась помощь эвакуаторов.

Также в различных районах города сильный ветер повалил деревья, а в аэропорту Кольцово было задержано несколько рейсов, как на прилет, так и на вылет. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следующий рейсом Москва - Екатеринбург, два лайнера "Победы" прилетевших в столицу Урала из Москвы и Санкт-Петербурга, а также самолет из Москвы авиакомпании Pegas Fly были вынуждены уйти на запасной аэродром в Пермь. В настоящий момент ситуация стабилизировалась: улетевшие в Пермь лайнеры прибыли в Екатеринбург. Рейсы выполняются по расписанию.

Между тем, штормовое предупреждение продлено еще на день.

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В Екатеринбурге затопило новостройку: вода бежит по стенам, не работают лифты

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Теги: потоп, новостройка, вода, жк светлый



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