Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено до понедельника

В Свердловской области продлили действие штормового предупреждения до 22 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Завтра в регионе сохранится вероятность ливней, грозы, града. Скорость ветра, по данным синоптиков может достигать 27 метров в секунду. Спасатели призывают людей к осторожности и просят ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, отложить прогулки и поездки, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Напомним, что минувшей ночью в Екатеринбурге прошла сильная гроза. Ливень затопил улицы Шефская и Тверитина. Похожая ситуация сложилась в микрорайоне Компрессорный. Несколько автомобилей не смогли проехать: заглохли в стихийно образовавшемся "море". Им потребовалась помощь эвакуаторов.

Также в различных районах города сильный ветер повалил деревья, а в аэропорту Кольцово было задержано несколько рейсов, как на прилет, так и на вылет. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следующий рейсом Москва - Екатеринбург, два лайнера "Победы" прилетевших в столицу Урала из Москвы и Санкт-Петербурга, а также самолет из Москвы авиакомпании Pegas Fly были вынуждены уйти на запасной аэродром в Пермь. В настоящий момент ситуация стабилизировалась: улетевшие в Пермь лайнеры прибыли в Екатеринбург. Рейсы выполняются по расписанию.