Заместителя председателя правительства Сахалинской области уволили после драки в кафе

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко уволил заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства соответствующее решение было принято из-за того, что Кирилл Подберезный "стал участником инцидента в одном из кафе города".

Под "инцидентом" имеется ввиду драка в кафе "Сохо". Ранее видеоролик с дракой распространили в интернете.

"Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества", - прокомментировал ситуацию глава Сахалинской области.

Отметим, что должность Кирилл Подберезный получил после регионального кадрового конкурса "Команда Сахалинской области". На посту заместителя он курировал сферу туризма и инвестклимата.