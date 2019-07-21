В Екатеринбурге после ночной грозы затопило улицы

12 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
потоп в Екатеринбурге, последствия грозы (2019) | Фото: vk.com/incekb | Владислав

В Екатеринбурге после ночной грозы затопило улицы

В Екатеринбурге после ночной грозы затопило сразу несколько улиц, передает корреспондент Накануне.RU.

По сообщениям очевидцев в группе "Инцидент Екатеринбург" социальной сети "ВКонтакте", водой залило улицу Шефская. Несколько автомобилей не смогли проехать по образовавшемуся на проезжей части "морю". Им потребовалась помощь эвакуатора. Похожая ситуация сложилась в микрорайоне Компрессорный и на улице Тверитина, где уровень воды составил примерно 30 см.

потоп в Екатеринбурге, последствия грозы(2019)|Фото: vk.com/incekb | Владислав

"На легковых авто туда лучше не соваться", - предупреждают горожан интернет-пользователи. В комментариях подписчики поделились фотографиями автомобильных номеров: их смыло водой у калиновского моста.

автомобильные номера, последствия грозы в Екатеринбурге(2019)|Фото: vk.com/incekb

Также в различных районах города сильный ветер повалил деревья, а в аэропорту Кольцово было задержано несколько рейсов, как на прилет, так и на вылет. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следующий рейсом Москва - Екатеринбург, два лайнера "Победы" прилетевших в столицу Урала из Москвы и Санкт-Петербурга, а также самолет из Москвы авиакомпании Pegas Fly были вынуждены уйти на запасной аэродром в Пермь. В настоящий момент ситуация стабилизировалась: улетевшие в Пермь лайнеры прибыли в Екатеринбург. Рейсы выполняются по расписанию.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

В Екатеринбурге после ночной грозы затопило улицы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: гроза, потоп, последствия грозы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 22.07.2019 14:00 Мск Действие штормового предупреждения на Среднем Урале вновь продлено
Ранее 21.07.2019 19:06 Мск Коммунальщики избавились от "моря" под мостом на Шефской в Екатеринбурге
Ранее 21.07.2019 13:22 Мск В Екатеринбурге затопило новостройку: вода бежит по стенам, не работают лифты
Ранее 21.07.2019 12:35 Мск Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено до понедельника

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети