В Екатеринбурге после ночной грозы затопило улицы

В Екатеринбурге после ночной грозы затопило сразу несколько улиц, передает корреспондент Накануне.RU.

По сообщениям очевидцев в группе "Инцидент Екатеринбург" социальной сети "ВКонтакте", водой залило улицу Шефская. Несколько автомобилей не смогли проехать по образовавшемуся на проезжей части "морю". Им потребовалась помощь эвакуатора. Похожая ситуация сложилась в микрорайоне Компрессорный и на улице Тверитина, где уровень воды составил примерно 30 см.

"На легковых авто туда лучше не соваться", - предупреждают горожан интернет-пользователи. В комментариях подписчики поделились фотографиями автомобильных номеров: их смыло водой у калиновского моста.

Также в различных районах города сильный ветер повалил деревья, а в аэропорту Кольцово было задержано несколько рейсов, как на прилет, так и на вылет. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следующий рейсом Москва - Екатеринбург, два лайнера "Победы" прилетевших в столицу Урала из Москвы и Санкт-Петербурга, а также самолет из Москвы авиакомпании Pegas Fly были вынуждены уйти на запасной аэродром в Пермь. В настоящий момент ситуация стабилизировалась: улетевшие в Пермь лайнеры прибыли в Екатеринбург. Рейсы выполняются по расписанию.