На Ямале восстановили движение поездов после схода с рельсов 12 вагонов

Однопутный участок Собь - Харп Северной железной дороги открыли для движения поездов. На участке проводились восстановительные работы после схода с рельсов 12 вагонов грузового поезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Северной железной дороги.

Инцидент произошел накануне, примерно в 10.20 по местному времени. Причины, по которым состав сошел с рельсов выясняет специальная комиссия РЖД. Работает оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия. Поднять на рельсы вагоны грузового поезда удалось в сегодня ночью - в 1.05 по местному времени. Всего в восстановительных работах были задействованы 134 человека и два восстановительных поезда.

Из-за схода вагонов произошли задержки движения пассажирских поездов. Так, пассажирский поезд №209 Лабытнанги - Москва смог покинуть станцию Харп только в 4.43 по местному времени. Задержка движения составила 17,5 часов. Чтобы максимально сократить время задержки в пути, поезд следует специальным диспетчерским расписанием.

Более чем на 11 часов задержался поезд №22 Москва - Лабытнанги.

В РЖД сообщили, что пассажиры поездов были обеспечены питанием и водой. Руководство Северной железной дороги принесло пассажирам извинения за доставленные неудобства.