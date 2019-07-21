Онищенко пообещал подать в суд на авторов идеи не считать пиво алкоголем

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что на авторов инициативы не считать пиво алкоголем надо подать в суд за ненависть к россиянам, сообщает ТАСС.

"Мерзавцы эти люди, и когда я узнаю фамилии этих людей, я обещаю подать на них в суд за ненависть к российскому народу", - приводит издание слова политика.

По словам Онищенко, такое предложение цинично и идет вразрез с обозначенной президентом задачей по повышению здоровья населения. Он напомнил, что до 2011 г., пока пиво не было приравнено к алкоголю, пивной алкоголизм был одной из основных причин обращения к наркологам.

Напомним, с предложением вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции ранее выступил Минпромторг.

В ведомстве отметили, что ограничения на продажу пива нужно смягчить. Сейчас его нельзя продавать пластиковых бутылках объемом свыше 1,5 литров.

В Минэкономразвитии уже одобрили концепцию раздельного регулирования пива и всего остального алкоголя. Также нововведение должны рассмотреть в Министерстве здравоохранения РФ.