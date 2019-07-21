Число пропавших без вести из-за наводнения в Иркутской области увеличилось

Число пропавших без вести из-за наводнения в Иркутской области увеличилось до восьми человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В регионе ведется поиск исчезнувших людей. Отметим, что ранее в ведомстве сообщали о семи пропавших и 25 погибших. Пять человек погибли в Нижнеудинском районе, в Тулуне и Тулунском районе - 19 человек, в Тайшетском районе - один человек. 12 июля в области был объявлен днем траура.

Напомним, паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пункта подтоплены оказались около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждены 22 автомобильных моста. За медицинской помощью обратились несколько тысяч жителей.

Вслед за паводком в Иркутской области начались природные пожары. В регионе действует режим ЧС.

19 июля президент России Владимир Путин приехал во второй раз в пострадавшую от наводнения область. Ранее глава государства назвал происходящие в Иркутской области мощные наводнения и пожары аномалией.

"В 2,5 в России температура растет быстрее, чем в целом в мире. Вот посмотрите, что в Иркутской области происходит. И пожары там, и наводнения", - сказал президент.

Однако во время второго визита в Иркутскую область, он согласился с мнением одной из местных жительниц о том, что наводнение было бы не столь масштабным, если бы не массовые незаконные рубки леса. Также на совещании в Братске президент раскритиковал местные власти за проблемы с восстановлением инфраструктуры, распределением гуманитарной помощи и выплатой компенсации. Выслушав доклад вице-премьера Виталия Мутко о том, как обстоит ситуация с временным размещением жителей региона, Путин счел ее неудовлетворительной.

