Стали известны точные даты выхода из тюрьмы футболистов Мамаева и Кокорина

Российская журналистка Ольга Скабеева сообщила в эфире телеканала "Россия1" сроки выхода на свободу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Скабеева побывала в колонии, где сидят футболисты. Она отметила, что Кокорин выйдет 7 декабря этого года, а Мамаев - на месяц раньше, 6 ноября.

Ранее стало известно, что спортсмены, отбывающие срок в Белгородской области, играют на зоне в футбол. Все четверо фигурантов громкого дела отбывают наказание в одном месте.

Напомним, Кокорина-старшего приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Мамаеву дали год и 5 месяцев общего режима, Кокорин-младший и Протасовицкий также получили реальные сроки. Вскоре после этого защита братьев Кокориных обжаловала приговор, но Московский городской суд оставил его без изменения.