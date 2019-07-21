13 Августа 2020
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Общество Тюменская область
Александр Моор (2018) | Фото: Накануне.RU

Моор поздравил металлургов, работающих в регионе, с праздником "огненной" профессии

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил металлургов, работающих в регионе, с профессиональным праздником.

"Труд представителей "огненной" профессии – один из самых напряженных и ответственных. Металлурги – люди с сильных характером, своим трудолюбием и мастерством вы укрепляете промышленную мощь России", - говорится в обращении губернатора.

В регионе успешно работает филиал ООО "УГМК-Сталь" металлургический завод "Электросталь Тюмени", который занимает достойное место в отрасли. Это предприятие отвечает всем современным экологическим требованиям и нормам безопасности. В 2018 году завод успешно прошел сертификацию на соответствие мировым стандартам в области производства проката для нужд машиностроения, трубной и других отраслей. Выпуская качественную продукцию, "Электросталь Тюмени" активно расширяет географию поставок, выходя далеко за пределы Уральского федерального округа.

"Работники завода настоящие профессионалы своего дела. Плодотворной и добросовестной работой вы вносите весомый вклад в развитие промышленности нашей территории. Благодаря вам завод имеет хорошие перспективы. Не сомневаюсь, что это только начало славной истории тюменской металлургии и в ближайшем будущем предприятие выйдет на новые производственные рубежи. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и новых трудовых успехов на благо Тюменской области!" - заявил губернатор.

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Моор поздравил металлургов, работающих в регионе, с праздником "огненной" профессии

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Теги: александр моор, день металлурга



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