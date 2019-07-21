Тюменские косметологи выступили на международном мероприятии эстетической медицины IECTC2019 в Санкт-Петербурге

Тюменские специалисты косметологи были в центре внимания на прошедшем в Санкт-Петербурге международном мероприятии эстетической медицины IECTC2019 по нехирургическим методам омоложения. Об этом сообщается на портале органов власти Тюменской области.

"В своей работе я делаю акцент на эстетический анализ лица в целом с фокусом на отдельные его структуры. При этом речь не идёт о каких-то пластических операциях. 16-летний опыт работы позволяет сформировать свою методику, и без ложной скромности можно сказать, что она выдержала проверку временем", – говорит спикер конгресса, главный внештатный специалист по косметологии департамента здравоохранения Тюменской области, генеральный директор медицинской корпорации GG, кандидат медицинских наук Елена Гольцова.

Человеческий фактор по-прежнему решает все – таков был лейтмотив форума. С появлением новых косметологических препаратов и оборудования на первом плане все равно остаётся мастерство и квалификация врача. Поэтому совершенствованию навыков уделяется особое внимание.

"На мой взгляд, у врача-косметолога не должно быть любимых врачебных процедур. Ею должна стать та, которая индивидуально показана пациенту, ведь у каждого – свои потребности и показания. Эту мысль я и пыталась донести до слушателей", – подчеркнула Елена Гольцова.