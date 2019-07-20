12 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
мужчина, падение (2019) | Фото:vk.com группа &quot;Инцидент Екатеринбург&quot; Сергей Болотников

В Екатеринбурге мужчина упал с высоты седьмого этажа и остался жив

В Екатеринбурге неизвестный мужчина упал с высоты седьмого этажа и выжил, об этом пишут в группе "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте".

ЧП произошло во дворе дома №45 на Профсоюзной улице, пишут очевидцы.

Мужчина какое-то время висел, держась за ограждение балкона. Потом силы его покинули и он упал вниз. Самое положительное в этой истории то, что пострадавший выжил. Он упал на цветочный газон.

Сейчас мужчина находится в больнице.

мужчина, падение(2019)|Фото:vk.com группа "Инцидент Екатеринбург" Сергей Болотников

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В Екатеринбурге мужчина упал с высоты седьмого этажа и остался жив

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Теги: Профсоюзная, мужчина, балкон, падение



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