В Екатеринбурге мужчина упал с высоты седьмого этажа и остался жив

В Екатеринбурге неизвестный мужчина упал с высоты седьмого этажа и выжил, об этом пишут в группе "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте".

ЧП произошло во дворе дома №45 на Профсоюзной улице, пишут очевидцы.

Мужчина какое-то время висел, держась за ограждение балкона. Потом силы его покинули и он упал вниз. Самое положительное в этой истории то, что пострадавший выжил. Он упал на цветочный газон.

Сейчас мужчина находится в больнице.