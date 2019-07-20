"Партия Дела" встанет с пикетами у Севизбиркома и подаст на него в суд

20 июля в конференц-зале гостиницы "Севастополь" состоялась пресс-конференция по вопросам регистрации "Партии Дела" для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя второго созыва. На ней выступила вся первая тройка списка кандидатов в Заксобрание: лидер "Партии Дела" в Севастополе и Крыму, предприниматель Игорь Берсенев, первый вице-президент Федерации тенниса Севастополя Александр Ильин и писатель Платон Беседин.

Мероприятие открыл Берсенев, который напомнил, что 18 июля после заседания по проверке подписных листов партии председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко заявил о том, что все 1722 листа были признаны недействительными и партия не будет допущена к выборам.

"Если 21 июля комиссия избиркома снимет партию, мы будем оспаривать его действия в суде", - заявил Берсенев.

Уверенность в правоте позиции партии пояснила её ведущий юрист Лилия Мамашева. Она отметила, что по порядку заполнения подписных листов у комиссии не было никаких вопросов.

"Если мы посмотрим на количество "брака", то недостоверных подписей у нас всего 26, из которых 20 были признаны таковыми на основании заключения эксперта-почерковеда, проводившего проверку без использования каких-либо специальных инструментов", - указала юрист.

Основные претензии касались формы подписного листа. Согласно мнению избиркома, партия должна была обозначить в «шапке» имена кандидатов, идущих в первой тройке городского списка. Однако это противоречит положению Федерального Закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан", уточнила Мамашева.

Согласно сноске 2 приложения 4.1 этого закона, в подписном листе указываются данные первых трёх кандидатов списка только в том случае, если он делится на так называемые общерегиональную часть и региональные группы.

"В статье 32 закона "О выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя" мы чётко видим, что никакого разделения нет - только указание на то, что общее число кандидатов в городском списке не может быть менее 12 и более 24", - подчеркнула она. Также обязательная форма городского списка, утверждённая самим севастопольским избиркомом, не подразумевает наличия общерегиональной части списка. Таким образом требования комиссии противоречат федеральному закону, заключила Лилия Мамашева.

Очевидно, происходит зачистка политического поля, считает Платон Беседин.

"Я буду более резким в оценках, но действительно то, что происходит сейчас - это сокращение легитимности выборов, которые пройдут в сентябре 2019 года. Сейчас мы получили первую реальную возможность выбрать севастопольцев в Заксобрание", - сказал он.

"Но происходит их зачистка - ведь снимают не только нашу партию, будем честными".

Действительно, помимо "Партии Дела" признали недействительными подписные листы других непарламентских партий - "Зелёных" и "Родины". На вопрос журналистов о том, будут ли проводиться тремя партиями какие-то совместные действия, Игорь Берсенев ответил, что главное для "Партии Дела" - донести свою позицию до самих избирателей. Однако она открыта к диалогу со всеми конструктивными силами, добавил он.

"На мой взгляд, партии должны оценивать их избиратели. За другими партийными структурами, пусть и не схожими с нами идеологически, стоят также их избиратели, наши сограждане, и это главное", - добавил Берсенев.

Другой вопрос, живо интересовавший журналистов - это возможная связь партии с экс-губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым. На это ответил также присутствовавший на пресс-конференции секретарь Федерального Совета партии Алексей Лапушкин.

"Отвечу прямо - когда выбиралась стратегия избирательной кампании "Партии Дела" в Севастополе, то было принято решение ни с кем не блокироваться и не вступать в конфликты", - разъяснил он.

"У партии есть железная позиция: выборы - это конкуренция. Это не мордобой. Избиратель должен иметь возможность выбирать то, что ему нужно, голосовать за ту партию, которая предлагает более выгодную для него программу. И у "Партии Дела" есть преимущество - она говорит о развитии производства и создании рабочих мест: темах, о которых мало кто из российских политиков задумывается. Но это, на наш взгляд, главное, потому что… Вы можете себе представить нерентабельный золотой рудник? А я такой видел. И это при всех богатствах нашей страны", - заключил Лапушкин.

Что же касается позиции "Партии Дела" по сложившейся на выборах в Севастополе ситуации, то все её представители ответили твёрдо: они намерены судиться.

"Избирательная комиссия не привела на заседании по проверке подписей ни одного довода в пользу своей критики нашей формы", - подчеркнула Лилия Мамашева. "Всё потому, что таких доводов нет - требования комиссии абсолютно незаконны, а член избиркома, заявивший о некорректности нашей формы, насколько мы знаем, работает юристом в агентстве недвижимости. О какой компетентности тут можно вообще говорить?"

Также отметим, что кандидаты "Партии Дела" проводят серию пикетов у здания Севастопольской городской избирательной комиссии. Накануне пресс-конференции плакат держал Александр Ильин, 20 июля - Платон Беседин, а 21 июля перед заседанием комиссии по итогам проверки подписей в 16.00, на пикеты собираются выйти практически все кандидаты.