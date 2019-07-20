11 Августа 2020
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Политика В России Крым
Партия Дела, Севастополь (2019) | Фото:Партия Дела

"Партия Дела" встанет с пикетами у Севизбиркома и подаст на него в суд

20 июля в конференц-зале гостиницы "Севастополь" состоялась пресс-конференция по вопросам регистрации "Партии Дела" для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя второго созыва. На ней выступила вся первая тройка списка кандидатов в Заксобрание: лидер "Партии Дела" в Севастополе и Крыму, предприниматель Игорь Берсенев, первый вице-президент Федерации тенниса Севастополя Александр Ильин и писатель Платон Беседин.

Мероприятие открыл Берсенев, который напомнил, что 18 июля после заседания по проверке подписных листов партии председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко заявил о том, что все 1722 листа были признаны недействительными и партия не будет допущена к выборам.

"Если 21 июля комиссия избиркома снимет партию, мы будем оспаривать его действия в суде", - заявил Берсенев.

Уверенность в правоте позиции партии пояснила её ведущий юрист Лилия Мамашева. Она отметила, что по порядку заполнения подписных листов у комиссии не было никаких вопросов.

"Если мы посмотрим на количество "брака", то недостоверных подписей у нас всего 26, из которых 20 были признаны таковыми на основании заключения эксперта-почерковеда, проводившего проверку без использования каких-либо специальных инструментов", - указала юрист.

Основные претензии касались формы подписного листа. Согласно мнению избиркома, партия должна была обозначить в «шапке» имена кандидатов, идущих в первой тройке городского списка. Однако это противоречит положению Федерального Закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан", уточнила Мамашева.

Партия Дела, Севастополь(2019)|Фото:Партия Дела

Согласно сноске 2 приложения 4.1 этого закона, в подписном листе указываются данные первых трёх кандидатов списка только в том случае, если он делится на так называемые общерегиональную часть и региональные группы.

"В статье 32 закона "О выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя" мы чётко видим, что никакого разделения нет - только указание на то, что общее число кандидатов в городском списке не может быть менее 12 и более 24", - подчеркнула она. Также обязательная форма городского списка, утверждённая самим севастопольским избиркомом, не подразумевает наличия общерегиональной части списка. Таким образом требования комиссии противоречат федеральному закону, заключила Лилия Мамашева.

Партия Дела, Севастополь(2019)|Фото:Партия Дела

Очевидно, происходит зачистка политического поля, считает Платон Беседин.

"Я буду более резким в оценках, но действительно то, что происходит сейчас - это сокращение легитимности выборов, которые пройдут в сентябре 2019 года. Сейчас мы получили первую реальную возможность выбрать севастопольцев в Заксобрание", - сказал он.

Партия Дела, Севастополь(2019)|Фото:Партия Дела

"Но происходит их зачистка - ведь снимают не только нашу партию, будем честными".

Действительно, помимо "Партии Дела" признали недействительными подписные листы других непарламентских партий - "Зелёных" и "Родины". На вопрос журналистов о том, будут ли проводиться тремя партиями какие-то совместные действия, Игорь Берсенев ответил, что главное для "Партии Дела" - донести свою позицию до самих избирателей. Однако она открыта к диалогу со всеми конструктивными силами, добавил он.

"На мой взгляд, партии должны оценивать их избиратели. За другими партийными структурами, пусть и не схожими с нами идеологически, стоят также их избиратели, наши сограждане, и это главное", - добавил Берсенев.

Другой вопрос, живо интересовавший журналистов - это возможная связь партии с экс-губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым. На это ответил также присутствовавший на пресс-конференции секретарь Федерального Совета партии Алексей Лапушкин.

Партия Дела, Севастополь(2019)|Фото:Партия Дела

"Отвечу прямо - когда выбиралась стратегия избирательной кампании "Партии Дела" в Севастополе, то было принято решение ни с кем не блокироваться и не вступать в конфликты", - разъяснил он.

"У партии есть железная позиция: выборы - это конкуренция. Это не мордобой. Избиратель должен иметь возможность выбирать то, что ему нужно, голосовать за ту партию, которая предлагает более выгодную для него программу. И у "Партии Дела" есть преимущество - она говорит о развитии производства и создании рабочих мест: темах, о которых мало кто из российских политиков задумывается. Но это, на наш взгляд, главное, потому что… Вы можете себе представить нерентабельный золотой рудник? А я такой видел. И это при всех богатствах нашей страны", - заключил Лапушкин.

Партия Дела, Севастополь(2019)|Фото:Партия Дела

Что же касается позиции "Партии Дела" по сложившейся на выборах в Севастополе ситуации, то все её представители ответили твёрдо: они намерены судиться.

"Избирательная комиссия не привела на заседании по проверке подписей ни одного довода в пользу своей критики нашей формы", - подчеркнула Лилия Мамашева. "Всё потому, что таких доводов нет - требования комиссии абсолютно незаконны, а член избиркома, заявивший о некорректности нашей формы, насколько мы знаем, работает юристом в агентстве недвижимости. О какой компетентности тут можно вообще говорить?"

Также отметим, что кандидаты "Партии Дела" проводят серию пикетов у здания Севастопольской городской избирательной комиссии. Накануне пресс-конференции плакат держал Александр Ильин, 20 июля - Платон Беседин, а 21 июля перед заседанием комиссии по итогам проверки подписей в 16.00, на пикеты собираются выйти практически все кандидаты.

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"Партия Дела" встанет с пикетами у Севизбиркома и подаст на него в суд

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Теги: Партия Дела, Севастополь, Крым, выборы, пикеты



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