11 Августа 2020
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Происшествия Украина
Анастасия Приходько Евровидение 2009 участница (2009) | Фото:dni.ru

Самопиар перед выборами? На Украине прямо на сцене напали на певицу Анастасию Приходько

На Украине неизвестный напал на певицу Анастасию Приходько, об этом она сама написала в Facebook.

На концерте в Виннице на сцену во время выступления Приходько забрался полуголый мужчина, подбежал к певице и попытался ее поднять, ухватив за ноги. В итоге, Приходько упала. Охрана певицы подоспела вовремя - мужчину оттащили.

"На меня было совершено нападение, выключали свет пять раз, и мне пришлось петь с людьми без музыки, мы запускали генераторы, на данный момент еду в полицию писать заявление", - написала Приходько в Facebook.

Приходько баллотируется в Верховную раду по мажоритарному округу в Виннице. Внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля. Некоторые пользователи соцсетей решили, что так Приходько решила напомнить о себе перед началом голосования, а нападение является подстроенной акцией.

"Самопиар перед выборами?" - пишет Евгения в соцсети "Вконтакте".

Приходько стала победительницей российской "Фабрики звезд - 7", представляла Россию на конкурсе "Евровидение" в 2009 году.

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Самопиар перед выборами? На Украине прямо на сцене напали на певицу Анастасию Приходько

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Теги: Анастасия Приходько, певица, нападение, Винница, кандидат, выборы



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