11 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Украина, Михаил Саакашвили (2019) | Фото: strana.ua

Саакашвили призвал голосовать за партию Зеленского, но считает, что новая Рада проработает недолго

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили решил снять свою партию "Движение новых сил" с парламентских выборов, которые пройдут на Украине завтра, и призвал голосовать за пропрезидентскую "Слугу народа". Об этом он сообщил в своем видеообращении.
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По его словам, голоса его партии, которая не пройдет в Раду, могут помочь "Слуге народа" набрать максимальный результат и даже создать правящую коалицию без привлечения других фракций. Поэтому отток этих голосов от "Слуги народа" может стать решающим. Впрочем, не факт, что они автоматически перетекут к партии Зеленского. К тому же Саакашвили явно преувеличивает вес своей партии. По опросу центра Разумкова, рейтинг "Движения новых сил" всего 0,3%.

При этом в одномандатных округах Саакашвили призвал голосовать за кандидатов от его партии.

Интересно также, что Саакашвили заявил, что новая Рада проработает недолго.

"Мой прогноз - что этот парламент не протянет больше двух лет. Потому что туда попадет очень много случайных людей. А во-вторых, после того, как, я надеюсь, президент Зеленский будет бороться со старой системой, старая система будет бастовать и устраивать кризисы. А если борьбы не будет, не дай Бог, это в любом случае будет кризис. В обоих случаях", - сказал он "Цензору".

Он призвал Зеленского срочно провести и досрочные местные выборы, чтобы искоренить на местах "мафию", "потому что, если оставить царьков на местах, то это вообще конец".

Накануне.RU писало о том, какие партии и с каким результатом должны пройти в новую Раду по спискам.

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Саакашвили призвал голосовать за партию Зеленского, но считает, что новая Рада проработает недолго

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Теги: Украина, выборы в Верховную раду, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский



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