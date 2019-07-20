Оскорбивший Путина журналист Габуния вернется к работе на телевидении

Оскорбивший президента России журналист телеканала "Рустави 2" в Грузии Георгий Габуния не будет уволен и вернется к своей работе, об этом сообщил гендиректор телекомпании Паата Салия в эфире канала Palitra TV.

Он отметил, что не является ни сторонником, ни противником того высказывания Габунии.

"Я уже сказал, что все остаются на своих местах", - отметил Салия.

Напомним, Габуния попал в центр дипломатического скандала 8 июля, он в эфире своей авторской программы нецензурно обругал российского президента на русском языке. Руководство канала, в свою очередь, заявило, что извиняться не будет, хотя и не поддерживает мат в эфире.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные заявления телеведущего.