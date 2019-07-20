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камера, журналисты, пресса (2017) | Фото:Накануне.RU

Оскорбивший Путина журналист Габуния вернется к работе на телевидении

Оскорбивший президента России журналист телеканала "Рустави 2" в Грузии Георгий Габуния не будет уволен и вернется к своей работе, об этом сообщил гендиректор телекомпании Паата Салия в эфире канала Palitra TV.

Он отметил, что не является ни сторонником, ни противником того высказывания Габунии.

"Я уже сказал, что все остаются на своих местах", - отметил Салия.

Напомним, Габуния попал в центр дипломатического скандала 8 июля, он в эфире своей авторской программы нецензурно обругал российского президента на русском языке. Руководство канала, в свою очередь, заявило, что извиняться не будет, хотя и не поддерживает мат в эфире.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные заявления телеведущего.

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Оскорбивший Путина журналист Габуния вернется к работе на телевидении

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Теги: Георгий Габуния, работа, Рустави 2, телевидение, Владимир Путин, оскорбления, Грузия



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Развитие сюжета:

Ранее 20.08.2019 16:08 Мск Оскорбивший Путина грузинский журналист Габуния уволен с телеканала "Рустави-2"

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