11 Августа 2020
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Политика В России За рубежом Крым
карта, НАТО, базы, МИД (2019) | Фото:МИД РФ

Российское посольство в Лондоне обозначило Крым как украинскую территорию

Российские дипломаты в Великобритании отметили на карте Крым как часть Украины.

В своем аккаунте в Twitter сотрудники посольства России в Лондоне опубликовали карту, на которой отметили знаками военные базы НАТО. Крым же на карте был обозначен как часть Украины.

В подписи к фотографии говорится, что северо-атлантический альянс вплотную подбирается к границам РФ.

"Россия хочет войны. Посмотрите, как близко она разместила свою территорию к нашим военным базам".

карта, НАТО, базы, МИД(2019)|Фото:МИД РФ

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Российское посольство в Лондоне обозначило Крым как украинскую территорию

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Теги: Крым, Россия, Украина, посольство, Лондон, Сергей Лавров, НАТО, военные базы, twitter



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