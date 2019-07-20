Российское посольство в Лондоне обозначило Крым как украинскую территорию

Российские дипломаты в Великобритании отметили на карте Крым как часть Украины.

В своем аккаунте в Twitter сотрудники посольства России в Лондоне опубликовали карту, на которой отметили знаками военные базы НАТО. Крым же на карте был обозначен как часть Украины.

В подписи к фотографии говорится, что северо-атлантический альянс вплотную подбирается к границам РФ.

"Россия хочет войны. Посмотрите, как близко она разместила свою территорию к нашим военным базам".