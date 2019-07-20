В Самаре задержали первого заместителя начальника регионального УФСИН

В Самаре задержали первого замначальника регионального УФСИН Дениса Шматова.

Следователи считают, что днем 19 июля он получил 520 тыс. руб. за улучшение бытовых условий заключенных пятнадцатой исправительной колонии, сообщили Накануне.RU в СКР.

Деньги Шматову передали во дворе одного из самарских дворов.

Сейчас следствие вышло с ходатайством в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Шматов родился 22 апреля 1978 года в Сызрани, окончил Саратовский юридический институт МВД России. В уголовно-исполнительной системе служит с октября 1996 года. В феврале 2011 года был назначен на должность начальника управления собственной безопасности УФСИН России по Самарской области, с декабря 2016 года - первый замначальника ведомства.