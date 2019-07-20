Украинский боксер-чемпион призвал не смешить тем, что Россия напала на Украину

Чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории по версии WBC украинец Александр Гвоздик заявил, что не верит в то, что Россия напала на Украину, и это просто "дымовая завеса, чтобы спокойно грабить страну". Об этом он сказал "Трибуне".

По его мнению, проблема в головах у людей, а для других война – это средство наживы, а также средство для отвлечения внимания от главных проблем.

"Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить?" - сказал Гвоздик.

Напомним, в 2017 году украинский замминистра по делам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признал: за время войны в Донбассе Украина так и не смогла доказать присутствие там российской армии.