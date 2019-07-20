Профессия учителя стала одной из самых непопулярных в России

Всероссийский научно-исследовательский институт труда отработал данные Росстата и назвал самые непопулярные в России профессии. Как это неудивительно, ими стали бухгалтер и учитель средней школы, пишет РИА "Новости".

Оказалось, что в России на сегодняшний день очень низкий спрос на учителей именно средней школы - около 1%, спрос на бухгалтеров чуть выше - он составил 1,4%.

Аналитики отметили, что обе профессии являются массовыми, спрос на них удовлетворительный.