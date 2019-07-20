11 Августа 2020
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Максим Дадашев (2019) | Фото:twitter.com

Российский боксер Дадашев находится к критическом состоянии

Боксер из России Максим Дадашев после боя в США с пуэрториканцем Сабриелом Матиасом почувствовал себя плохо, об этом пишет издание Fightnews.com.

Шел 11 раунд, представители россиянина попросили остановить бой. На подходе к раздевалке Максиму стало плохо, он потерял сознание, боксера срочно отвезли в больницу.

Сейчас врачи готовят Дадашева к операции, у него подозревают отек мозга.

Дадашеву 28 лет, на его счету 11 побед. Карьеру профессионального боксера он начал в 2016 году.

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Российский боксер Дадашев находится к критическом состоянии

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Теги: Максим Дадашев,



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Развитие сюжета:

Ранее 23.07.2019 20:35 Мск В США после страшного боя скончался российский боксер Дадашев

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