Российский боксер Дадашев находится к критическом состоянии

Боксер из России Максим Дадашев после боя в США с пуэрториканцем Сабриелом Матиасом почувствовал себя плохо, об этом пишет издание Fightnews.com.

Шел 11 раунд, представители россиянина попросили остановить бой. На подходе к раздевалке Максиму стало плохо, он потерял сознание, боксера срочно отвезли в больницу.

Сейчас врачи готовят Дадашева к операции, у него подозревают отек мозга.

Дадашеву 28 лет, на его счету 11 побед. Карьеру профессионального боксера он начал в 2016 году.