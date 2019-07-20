Глава Зауралья Вадим Шумков перед концертом "Любэ" порекомендовал курганцам размять голос

Врио губернатора Курганской области на своей странице в соцсети "Вконтакте" порекомендовал зауральцам перед концеротом группы "Любэ" размять голос.

"Приглашали "Любэ" на День города Кургана 24 августа. Подтверждается. Ждем. Вспоминаем любимые песни, разминаем голос", - отметил Шумков.

Глава региона также добавил, что 3 августа в Курганской области пройдет фестиваль оперного и симфонического искусства в формате open air.

"Ожидается, что в Курган приедет мирового уровня величина - российский тенор Дмитрий Корчак. Выступят и наши лучшие голоса. Информация о времени и месте концерта пойдет с начала будущей недели", - написал Шумков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в марте этого года на популярной онлайн-платформе, предназначенной для размещения петиций, появилась гражданская инициатива - люди попросили Шумкова сделать подарок Кургану на День города и привезти группу "Любэ".