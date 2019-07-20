Глава Зауралья Вадим Шумков перед концертом "Любэ" порекомендовал курганцам размять голос

11 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Курганская область
(2018) | Фото: фонд святой екатерины

Глава Зауралья Вадим Шумков перед концертом "Любэ" порекомендовал курганцам размять голос

Врио губернатора Курганской области на своей странице в соцсети "Вконтакте" порекомендовал зауральцам перед концеротом группы "Любэ" размять голос.

"Приглашали "Любэ" на День города Кургана 24 августа. Подтверждается. Ждем. Вспоминаем любимые песни, разминаем голос", - отметил Шумков.

Глава региона также добавил, что 3 августа в Курганской области пройдет фестиваль оперного и симфонического искусства в формате open air.

"Ожидается, что в Курган приедет мирового уровня величина - российский тенор Дмитрий Корчак. Выступят и наши лучшие голоса. Информация о времени и месте концерта пойдет с начала будущей недели", - написал Шумков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в марте этого года на популярной онлайн-платформе, предназначенной для размещения петиций, появилась гражданская инициатива - люди попросили Шумкова сделать подарок Кургану на День города и привезти группу "Любэ".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Зауралья Вадим Шумков перед концертом "Любэ" порекомендовал курганцам размять голос

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Любэ, Николай Расторгуев, Курган, Вадим Шумков, концерт, День города



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.05.2019 12:41 Мск Шумков услышал просьбы курганцев: на Дне города 24 августа выступит группа "Любэ"
Ранее 22.03.2019 08:38 Мск Перед выборами губернатора курганцы просят Шумкова и Ильтякова привезти на День города группу "Любэ"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров