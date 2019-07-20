"Они не действуют". В Европе признали бесполезность антироссийских санкций

В Европе признали бесполезность антироссийских санкций.

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст отметил, что санкции против России не действуют. Более того, они очень негативным образом влияют на бизнес в Германии.

"Санкции сами по себе являются бесполезными. У нас были эти санкции в течение пяти лет, у нас нет изменений в российской политике", - отметил Эрнст в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

В условиях санкций Россия все больше работает с Китаем, а не с Европой - и это наносит удар экономике стран ЕС, считает Эрнст.