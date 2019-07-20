На Украине возмущены поведением Зеленского на встрече с министром обороны

На Украине произошел странный инцидент с участием президента страны Владимира Зеленского.

На видео попал момент встречи Зеленского с министром обороны Украины Степаном Полтораком, а также начальником Генштаба Русланом Хомчаком и заместителем руководителя президентского офиса Русланом Рябошапкой.

В какой-то момент Зеленский сделал выпад рукой в сторону Полторака, создалось ощущение, что глава государства его толкнул. Однако тот через секунду опять подошел обратно.

На видеозаписи момент просматривается нечетко, так как выпад Зеленского закрыл телевизионный оператор, который в этот момент отходил от главы государства.

Пользователи соцсетей пишут, что у Зеленского "прекрасные" манеры.

"Типичное поведение быдла нравится электорату, роль батьки, шоу", - пишет Андрей, "Власть почувствовал и понесло", - считает Василий.

В офисе Зеленского уже ответили на подобные комментарии, объяснив, что президенту поступил срочный звонок и он жестом попросил Полторака подождать. Однако на видеозаписи видно, что смартфона в руках у Зеленского в тот момент не было.