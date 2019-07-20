На Украине возмущены поведением Зеленского на встрече с министром обороны

11 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: REUTERS

На Украине возмущены поведением Зеленского на встрече с министром обороны

На Украине произошел странный инцидент с участием президента страны Владимира Зеленского.

На видео попал момент встречи Зеленского с министром обороны Украины Степаном Полтораком, а также начальником Генштаба Русланом Хомчаком и заместителем руководителя президентского офиса Русланом Рябошапкой.

В какой-то момент Зеленский сделал выпад рукой в сторону Полторака, создалось ощущение, что глава государства его толкнул. Однако тот через секунду опять подошел обратно.

На видеозаписи момент просматривается нечетко, так как выпад Зеленского закрыл телевизионный оператор, который в этот момент отходил от главы государства.

Пользователи соцсетей пишут, что у Зеленского "прекрасные" манеры.

"Типичное поведение быдла нравится электорату, роль батьки, шоу", - пишет Андрей, "Власть почувствовал и понесло", - считает Василий.

В офисе Зеленского уже ответили на подобные комментарии, объяснив, что президенту поступил срочный звонок и он жестом попросил Полторака подождать. Однако на видеозаписи видно, что смартфона в руках у Зеленского в тот момент не было.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Украине возмущены поведением Зеленского на встрече с министром обороны

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Зеленский, Степан Полторак, толчок



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров