11 Августа 2020
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Происшествия За рубежом
танкер (2019) | Фото:profile.ru

В Иране задержан нефтяной танкер с россиянами на борту

В Иране задержали английский нефтяной танкер Stena Impero, пишет РБК.

Инцидент произошел в Ормузском проливе. Всего на борту - 23 человека, среди них есть граждане России, их число пока неизвестно.

Судно задержали за нарушение международных правил судоходства. Сообщается, что танкер якобы загрязнил воду. В британской компании, которой принадлежит судно, отметили, что танкер находился в международных водах.

Связаться с экипажем пока не удалось.

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В Иране задержан нефтяной танкер с россиянами на борту

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Развитие сюжета:

Ранее 22.07.2019 01:10 Мск Названа причина задержания британского танкера Ираном

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