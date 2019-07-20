В Иране задержан нефтяной танкер с россиянами на борту
В Иране задержали английский нефтяной танкер Stena Impero, пишет РБК.
Инцидент произошел в Ормузском проливе. Всего на борту - 23 человека, среди них есть граждане России, их число пока неизвестно.
Судно задержали за нарушение международных правил судоходства. Сообщается, что танкер якобы загрязнил воду. В британской компании, которой принадлежит судно, отметили, что танкер находился в международных водах.
Связаться с экипажем пока не удалось.