В Пермском крае пьяная жена пастуха увела за грибами чужого ребенка и пропала

11 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
грибы сбор дикорос (2006) | Фото: www.admhmao.ru

В Пермском крае пьяная жена пастуха увела за грибами чужого ребенка и пропала

В Пермском крае около суток велись поиски пропавшей 47-летней жительницы деревни Соколово и семилетнего сына ее соседей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Вечером 18 июля семья вместе с семилетним ребенком отправилась в лес за грибами. На пастбище рядом с деревней они встретили соседа, который пас коров. Ребенок остался на пастбище, чтобы помочь пастуху. Спустя некоторое время проснулась жена пастуха: она выпила алкоголь и уснула прямо на пастбище. Женщина взяла с собой еще спиртного и позвала ребенка пойти с ней в лес за грибами. В лесу она снова выпила и уснула, а когда проснулась, вместо того, чтобы направиться домой, пошла с ребенком в гости в соседнюю деревню.

Пропавших искали 50 человек: был задействован личный состав Верещагинского межрайонного следственного отдела, полицейские, МЧС, сотрудники администрации района, местные жители. В результате пропавших удалось обнаружить. Сейчас сообщению об исчезновении женщины и ребенка ведется доследственная проверка.

Родители мальчика за ненадлежащее воспитание ребенка привлечены к административной ответственности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Пермском крае пьяная жена пастуха увела за грибами чужого ребенка и пропала

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: поиски, ребенок, женщина, алкоголь, пропал без вести



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров