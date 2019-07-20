11 Августа 2020
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Общество Челябинская область
Владимир Путин, Алексей Текслер, (2019) | Фото: http://www.kremlin.ru/

Федеральные средства, предусмотренные на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, останутся у Челябинска

Челябинск сохранит федеральные средства на подготовку мероприятий саммитов ШОС и БРИКС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Алексеем Текслером в Магнитогорске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС будут проводить в двух городах. Сам саммит глав государств будет проходить в Санкт-Петербурге, в Челябинске – более 30 мероприятий, в том числе деловой форум ШОС, форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, форум по урбанизации, культурные и спортивные мероприятия.

"В связи с увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить их на два города. Что самое главное для жителей Челябинска - мероприятий будет много в рамках этих международных событий. Главное - мы сохраним предусмотренные на подготовку города к этим мероприятиям федеральные ресурсы", - сообщил Владимир Путин.

Владимир Путин, Алексей Текслер,(2019)|Фото: http://www.kremlin.ru/

Как отметил Алексей Текслер, вся подготовка к проведению мероприятий будет реализована в полном объеме и без снижения уровня федерального финансирования.

"Это очень важно, что средства будут сохранены. Думаю, другое международное мероприятие мы в будущем проведем. Сейчас самое важное, что Челябинск будет одной из площадок председательства России в ШОС и БРИКС. Мероприятий будет действительно много. К нам приедут тысячи человек на различные форумы, в том числе в сфере культуры", - подчеркнул он.

Сэкономленные средства будут направлены на социальную сферу.

Также на встрече обсуждалось социально-экономическое положение в регионе.

Алексей Текслер рассказал, что за четыре месяца с назначения главой региона удалось разобраться с текущей ситуацией и выстроить планы на ближайшую перспективу.

"У нас, как в народе говорят, регион крепкий, правда, я хочу, чтоб он стал лидером. Думаю, этого достигнем", - подчеркнул он.

Глава области отметил, что в регионе развита промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, но и есть проблемы, в первую очередь это экологические вопросы.

"Мы сегодня с Вами обсуждали Ваши решения, закон о квотировании, ряд других инициатив. В том числе я предложил сделать челябинский экологический стандарт для того, чтобы экологическую ситуацию держать под контролем. Это крайне важно", - заявил он.

Среди задач в экономической сфере он отметил отказ от монозависимости и диверсификацию экономики, ориентацию на экспорт и открытие новых производств в IT-сфере и робототехники.

Особое внимание будет уделено социальной сфере и развитию инфраструктуры.

"Самое важное – это, конечно, люди. "Не люди ради экономики, а экономика ради людей" – это, собственно, тот принцип, который необходимо в настоящий момент реализовывать", - заявил глава области.

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Федеральные средства, предусмотренные на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, останутся у Челябинска

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Теги: Владимир Путин, Алексей Текслер, ШОС, БРИКС,



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