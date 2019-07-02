Путин выразил соболезнования семьям погибших российских подводников

Глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших подводников, пишет сайт Кремля.

"Приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все для того, чтобы оказать им помощь и поддержку", - отметил президент России.

На встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Путин также охарактеризовал экипаж и само судно.

"Это необычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный", - сказал президент.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Путин отправил Шойгу в Североморск, чтобы на месте разобраться в причинах гибели российских подводников. 1 июля в Баренцевом море на научно-исследовательском судне ВМФ произошел пожар, в результате погибли 14 российских моряков-подводников. Среди них - семь капитанов 1 ранга и два Героя России.