Baza: 13 подводников погибли до того, как экипаж достиг берега

13 подводников исследовательского судна, на котором произошел пожар, погибли еще до того, как экипаж достиг берега, пишет Baza со ссылкой на источники.

"Четырнадцатый офицер скончался в автомобиле "скорой помощи" по пути в военно-морской клинический госпиталь Североморска", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин отправил министра обороны РФ Сергея Шойгу в Североморск, чтобы на месте разобраться в причинах гибели российских подводников. 1 июля в Баренцевом море на научно-исследовательском судне ВМФ произошел пожар, в результате погибли 14 российских моряков-подводников. Среди них - семь капитанов 1 ранга и два Героя России.