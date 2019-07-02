Министр обороны РФ рассказал о действиях экипажа при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что экипаж глубоководного исследовательского судна, на котором произошел пожар, действовали профессионально, сообщает сайт Кремля.

Шойгу отметил, что судно проводило плановые работы по исследованию морского дна в Баренцевом море, когда возникло возгорание.

"Решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморска. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего. Задача по расследованию данной трагедии возложена на комиссию под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Евменова", - отметил министр обороны.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Путин отправил Шойгу в Североморск, чтобы на месте разобраться в причинах гибели российских подводников. 1 июля в Баренцевом море на научно-исследовательском судне ВМФ произошел пожар, в результате погибли 14 российских моряков-подводников. Среди них - семь капитанов 1 ранга и два Героя России.