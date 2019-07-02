Путин отправил Шойгу в Североморск лично расследовать причины гибели российских подводников

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу лично вылететь в Североморск, чтобы на месте разобраться в причинах гибели российских подводников, передает сайт Кремля.

Путин попросил Шойгу лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин трагедии.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 1 июля в Баренцевом море на научно-исследовательском судне ВМФ произошел пожар, в результате погибли 14 российских моряков-подводников. Среди них - семь капитанов 1 ранга и два Героя России.