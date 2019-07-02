25 Июля 2020
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Экономика В России
автоваз автомобиль (2012) | Фото:

"АвтоВАЗ" полностью остановит производство автомобилей в Ижевске и Тольятти

С 3 июля "АвтоВАЗ" решил остановить производство машин на обеих своих площадках в Ижевске и Тольятти. Причина - нарушение обязательств по договору и затягивание сроков поставки комплектующих деталей от предприятия "Завод Автокомпонент" из Нижнего Новгорода, пишет РИА "Новости".

Со стороны автопроизводителя, говорится в сообщении, были сделаны все усилия для недопущения остановки производства.

Сейчас "АвтоВАЗ" может взыскать с предприятия понесенные убытки.

В компании также отметили, что остановка производства никак не повлияет на доступность автомобилей у дилеров.

Когда производство возобновится - пока неизвестно, в компании пообещали проинформировать.

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"АвтоВАЗ" полностью остановит производство автомобилей в Ижевске и Тольятти

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Теги: АвтоВАЗ, производство, остановка



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