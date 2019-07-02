Шойгу - Путину: Среди погибших российских подводников было два Героя России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с президентом России Владимиром Путиным и доложил главе государства об инциденте в Баренцевом море.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 1 июля 14 моряков-подводников погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в российских водах.

Шойгу отметил, что среди погибших - семь капитанов 1 ранга, два Героя России.

"Экипаж был высокопрофессиональным", - приводит слова Шойгу Mash.

Как отметил министр обороны РФ, сейчас проводятся мероприятия по обследованию аппарата, устанавливаются причины трагедии.

Владимир Путин отметил, что это большая потеря для флота и армии.